На Николаевщине из-за поджогов произошли пожары в трех лесах

В Николаевской области 7 мая произошли пожары в трех лесах. Во всех трех эпизодах вероятными причинами пожаров становились умышленные поджоги.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Горело Васильевское лесничество ГП «Очаковское лесоохотничье хозяйство» на Кинбурнской косе, лесное урочище «Катеринка» ГП «Врадиевское лесоохотничье хозяйство» в Первомайском районе и в Николаеве – Балабановское лесное урочище ГП «Николаевское лесоохотничье хозяйство». Общая площадь, которую прошел огонь, составила около 4 тысяч кв.м.

Спасатели всерьез обеспокоены тем, что лесные массивы горят почти каждый день.