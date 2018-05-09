В Москве на параде охранники Путина жестко оттолкнули идущего рядом ветерана

В Москве после Парада Победы охрана российского президента Владимира Путина жестко оттеснила от него идущего рядом ветерана.

Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Заметив это, Путин отвел охранников в сторону, подошел к ветерану, пожал ему руку и позвал военного возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду вместе с президентом Сербии и премьер-министром Израиля, пишут российские СМИ.

В соцсетях предположили, что инцидент был постановочным, чтобы показать «человечность» Путина.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с ветераном.

- Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь, – сообщил Песков радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, 9 мая в Николаеве прошла акция «Бессмертный полк», обошлось без серьезных провокаций.