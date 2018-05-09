9 мая в Николаеве: полиция усилила меры безопасности ОНЛАЙН

В Николаеве в среду, 9 мая, проходят праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Информация постоянно обновляется…

Как известно, в Николаеве планируется возложение цветов у памятника Героев-Ольшанцев и Вечного огня боевой славы. Кроме того, анонсировалась акция «Бессмертный полк».

10:29 Николаевцы возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших во Второй мировой войне.

10:20 В Главном управлении Нацполиции в Николаевской области призвали граждан сдержано вести себя во время мероприятий, не провоцировать и не участвовать в конфликтах.

10:09 Николаевские «афганцы» в плотном кольце полицейских пришли на Соборную площадь.

Также полицейские попросили некоторых участников ходы снять георгиевские ленты.

10:01 В сторону Соборной площади по улице Адмиральской двигается колона николаевских «афганцев».

Участники акции идут с цветами и плакатами в руках. Их сопровождают сотрудники Нацполиции.

09:38 Возле мемориала Ольшанцам проходят последние приготовления к проведению торжеств.

09:35 Представители администрации Заводского района и граждане возложили цветы к мемориальному комплексу освободителям города на пересечении проспекта Центрального и Декабристов.

Стоит отметить, что в центре города усилены меры безопасности для избежания возможных провокаций.

09:34 На улице и площади Соборной безопасность обеспечивают сотрудники патрульной полиции, спецподразделений и Нацгвардии.

Несколько десятков сотрудников полиции в экипировке также дежурит возле николаевской областной организации воинов-интернационалистов. Напомним, что 9 мая 2017 года между «афганцами» и активистами произошла драка рядом с мемориалом Героям-Ольшанцам.