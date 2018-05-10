Польше перевернулся грузовик с жидким шоколадом: залито девять километров дороги

В среду, 9 мая, в Польше на дороге перевернулась фура с жидким шоколадом. Причины обстоятельства выясняются.

Об этом сообщает "Radio Poland"

Как сообщается, цистерна с 12 тоннами жидкого шоколада перевернулась на шоссе, а ее одержимое вылилось и распространилось на девять километров. Водитель грузовика получил раны и ушибы.

В результате ДТП полиция перекрыла участок автомагистрали между Варшавой и городом Познань, поэтому водителям пришлось ехать в объезд.

В пресс-службе полиции сообщили, что по неизвестным обстоятельства водитель грузовика врезался в ограду, и как следствие, шоколад вытек на две полосы.

Ранее сообщалось, что на трассе «Днепр-Николаев» съехал в кювет и перевернулся грузовик, перевозивший подсолнечное масло.