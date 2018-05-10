В Николаеве пьяный водитель сбил пешехода и врезался в дерево, скрываясь с места аварии

В Николаеве в среду, 9 мая, водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода, после чего врезался в дерево.

Об этом сообщает издание «0512».

Автомобиль «Mazda» двигался по улице Космонавтов со стороны кольца в направлении улицы Троицкой. В районе бара «Янтарный» водитель «Mazda» сбил пешехода. Пытаясь скрыться с места ДТП, мужчина врезался в припаркованный автомобиль «Mercedes» который отбросило на стоящий рядом «ВАЗ 2101».

После этого, водитель «Mazda» не справившись с управлением врезался в дерево.

Сотрудники патрульной полиции, которые прибыли на место происшествия выявили у него признаки сильного алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадал пешеход. Его доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в Запорожье водитель на переходе сбил троих человек и протаранил машину патрульных, уходя от погони.