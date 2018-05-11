В Первомайске мужчина откопал на огороде боезапас к артиллерийскому орудию

В городе Первомайске на Николаевщине местный житель обнаружил артиллерийские снаряды калибром 37 мм.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Мужчина нашел 12 снарядов во время проведения земляных работ на территории частного домовладения на улице Василия Стуса. Пиротехники во время обследования территории дополнительно обнаружили 13 боеприпасов того же калибра. Все изъятые боеприпасы уничтожили путем контролируемого подрыва.

Судя по всему, найденные боеприпасы являются боезапасом к артиллерийскому орудию времен Второй мировой войны (например, танковой или зенитной пушке).

Напомним, что ранее внутри ствола дерева возле николаевского шахматного клуба нашли хвостовик от мины.