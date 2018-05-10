NASA из космоса показало последствия извержения самого активного вулкана на Гавайях

NASA опубликовало снимки извержения вулкана Килауэа на Гавайях. На фотографиях, сделанных из космоса, видны последствия разливов лавы.

Об этом сообщает «Reuters».

Вулкан Килауэа, который находится в восточной части островов, является самым активным на Гавайях. Его очередное извержение произошло накануне и повлекло ряд газовых и лавовых трещин в зоне Восточного Рифа.

На фотографиях NASA можно увидеть старые потоки лавы, которые обозначены черным и серым цветами, красные же участки обозначают растительность.

На еще одном фото видно истоки диоксида серы из трещин вулкана, которые проявляются в желтом цвете.

Напомним, ранее были зафиксированы выбросы пепла вулканом Килауэа. Геологическая служба США сообщила и о землетрясении магнитудой 6,9 на острове Гавайи. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек.