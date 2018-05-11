«Пролетела через газон и перевернулась»: В Киеве неизвестный подрезал «скорую»

В пятницу, 11 мая, на Столичном шоссе в Киеве произошло серьезное ДТП с машиной скорой помощи.

Об этом сообщает в Facebook «dtp.kiev.ua».

Водитель скорой ехал во втором ряду по съезду с шоссе в сторону Обухова. В этот момент машину медиков подрезал черный легковой автомобиль. Чтобы уйти от столкновения, скорая съехала влево и вылетел с проезжей части.

«После чего перелетел через газон, вылетел на парковку торгового центра и пытался стабилизировать машину. Проехав около 100 метров, удержать машину к сожалению не удалось. Автомобиль опрокинулся на бок, проскользил около 30 метров и остановился», — говорится в сообщении.

В момент аварии в салоне скорой помощи находились два человек, пациентов не было. В результате ДТП пострадавших нет.

Напомним, в Запорожье произошло ДТП с участием семи автомобилей и маршрутки.