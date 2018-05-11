В Австралии произошло первое за 22 года массовое убийство – найдены тела 7 человек

На западе Австралии в городке Осмингтон в винодельческом регионе Маргарет-Ривер полиция обнаружила тела семи убитых — трех взрослых и четырех детей.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

Это самое массовое убийство в стране за последние 22 года. Тела погибших со следами огнестрельных ранений обнаружили утром 11 мая. Пять тел находились внутри дома, еще два — рядом с ним. На месте убийства нашли две единицы огнестрельного оружия — какого именно, не уточняется.

Комиссар полиции штата Крис Доусон описал произошедшее как «ужасную трагедию». Полиция предполагает, что кто-то из погибших застрелил остальных, а затем покончил с собой.

Как пишет Мeduza, последний раз массовое убийство в Австралии произошло в 1996 году, когда 28-летний Мартин Брайант, вооруженный полуавтоматическими винтовками, убил 35 человек в австралийском городе Порт-Артур. Он стрелял по людям в кафе, магазине, на парковке и улицах города, а затем захватил заложника и заперся в одном из домов. Его арестовали после 18-часового противостояния с полицией. Суд приговорил Брайанта к 35 пожизненным срокам.

После убийства в Порт-Артуре власти Австралии ужесточили правила владения огнестрельным оружием и запустили масштабную программу по его выкупу у жителей страны. Количество преступлений с использованием оружия значительно сократилось.

Напомним, в США спустя 40 лет задержали бывшего полицейского, который оказался серийным убийцей, орудовавшим в конце прошлого века.