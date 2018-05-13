Во Львове пьяный парень бросался на полицейский автомобиль и разбил лобовое стекло

Во Львове в ночь на 13 мая местный житель бросился на автомобиль полиции и повредил его.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

«Сегодня ночью экипаж патрульной полиции получил сообщение о драке на перекрестке улиц Гринченко-Чигиринская. Инспекторы прибыли на место и увидели мужчину, который бежал по улице в сторону патрульных. Когда он приблизился, то с разгона бросился на служебный автомобиль полиции, чем нанес механических повреждений. Разбил лобовое стекло и нанес вмятины на капот. После этого нарушитель быстро слез с автомобиля и начал убегать. Патрульные догнали и задержали его», - сообщили в полиции.

Поскольку у правоохранителей были подозрения, что у нарушителя могут быть телесные повреждения, инспектор вызвал ему скорую. Однако когда она приехала, парень отказался от помощи.

«23-летний житель Львова находился с явными признаками алкогольного опьянения, вел себя очень агрессивно, проклинал полицейских и угрожал. Объяснить свой поступок отказался. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Также прибыла мама гражданина», - рассказали в полиции.

Следователи зафиксировали факт повреждения полицейского автомобиля. Всех участников доставили в отдел полиции для установления обстоятельств дела.

Напомним, в Киеве водитель избил битой полицейского, который сделал ему замечание.