На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар металлических вагончиков

Ночью в понедельник, 14 мая, в селе Константиновка Арбузинского района произошел пожар металлических вагончиков.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 23:29 поступило сообщение от очевидцев о пожаре металлических вагончиков на открытой территории.

По вызову прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС. По прибытию установлено, что огонь успел охватить вагончики на площади 20 квадратных метров.

«В 23:38 пожар локализован, 23:56 - ликвидирован. От ГСЧС привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники», – говорится в сообщении.

Напомним, что на Николаевщине спасатели тушили пожар, возникший из-за неправильной эксплуатации печи.