В Матвеевском лесу под Николаевом горит 1000 м²

Во вторник, 15 мая, под Николаевом произошел пожар в Матвеевском лесу. На место возгорания выехало первое отделение Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил Сергей Савченко.

В комментариях к видео Савченко написал, что возгорание произошло из-за курящих дачников.

Также, в комментарии «Преступности.НЕТ» в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области сообщили, что в 16:45 первое отделение пожарной части локализировали хвойную подстилку на площади 1000 м².

Ранее сообщалось,что в Николаевщине из-за поджогов произошли пожары в трех лесах.