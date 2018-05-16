«Не удалось спуститься после покорения вершины»: на Эвересте спасли двух украинских альпинистов

Альпинисты Роман Городечный и Тарас Поздний, которые покорили самую высокую вершину мира - Эверест - и застряли на высоте 6400 метров в связи с резким ухудшением состояния здоровья, спасены.

Об этом сообщила председатель правления ОО «Варта 700» Наталья Шелестак на своей странице в Facebook.

"Живые, замерзшие немного, но живые! Тарас пока в больнице. Они герои... Искренне всем спасибо за поддержку!" - написала она.

14 мая двое украинских альпинистов не смогли спуститься после подъема на Эверест. Они застряли на высоте 6,4 тысячи метров (второй лагерь) в связи с ухудшением состояния здоровья. Страховая компания ERV отказывалась оплатить вертолет. На двоих у альпинистов был один спальник и палатка.

Напомним, ранее на Эвересте погиб швейцарский альпинист-рекордсмен Ули Штэк.