В Николаеве водитель на «ВАЗ» едва не сбил женщину с детьми на пешеходном переходе

В Корабельном районе Николаева водитель автомобиля «ВАЗ-2107» едва не сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с двумя детьми и мужчину.

Видео с автомобильного регистратора, на котором запечатлен этот момент, размещено в Facebook-группе «Автобыдло Николаев».

На видео видно, как автомобиль, который двигается в крайней правой стороне, останавливается, чтобы пропустить пешеходов. Двигающийся следом в крайней левой полосе «ВАЗ-2107» даже не притормаживает и проезжает буквально в метре от пешеходов.

Напомним, ранее в Николаеве на проспекте Центральном автомобиль сбил насмерть женщину.