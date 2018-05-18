В Николаевской области мужчина упал в колодец – он чудом не поранился об арматуру

Возле поселка Братское на Николаевщине 17 мая мужчина упал в колодец.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 15:00 спасателям сообщили, что на открытой территории нуждается в помощи человек, который упал в колодец. Спасателям позвонил его друг, который в момент происшествия находился рядом.

«Как выяснилось, мужчина не удержал равновесие и упал в колодец глубиной в шесть метров. С помощью веревки спасатели достали мужчину, который по колено находился в воде. Несмотря на то, что на дне железобетонной «ловушки» торчала арматура, он не пострадал», - рассказали спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве спасли женщину, которой стало плохо во время купания.