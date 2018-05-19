В Днепропетровской области в результате ДТП пострадало 22 человека

В Днепропетровской области на проспекте Надднепрянском города Каменка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса и грузового автомобиля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Сообщается, что водитель автобуса «Эталон», который курсировал по маршруту №10, совершил столкновение с грузовым автомобилем «DAF».

Так, до прибытия спасателей пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницы города. Как сообщается, в результате происшествия пострадали 22 пассажира, из них трое детей.

«13 человек направили в КЗ «Каменская городская больница скорой медицинской помощи». 12 человек, из них 3 детей, госпитализированы, 1 человек находится на амбулаторном лечении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 9 человек самостоятельно обратились в травмпункт, их госпитализацию не проводили.



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