В Николаеве полиция разыскивает без вести пропавшую 91-летнюю пенсионерку

В Николаеве сотрудники полиции разыскивают пропавшую 91-летнюю пенсионерку, местонахождение которой на данный момент неизвестно.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Центральный отдел полиции ГУ НП разыскивает 91-летняя Павленко Ларису Федоровну, которая 20 мая ушла из дома, расположенного по проспекте Центральном, 141-А и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150-160 см, седые волосы, худощавого телосложения. Была одета: в платье желто-белого цвета, серый пиджак и коричневые туфли.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение женщины, сообщить в Центральный отдел полиции ГУНП по адресу: г. Николаев ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 49-87-01; 49-87-02, 0 (63) 56-93-429, 102.

Напомним, что ранее на Николаевщине полицейские разыскали пропавшую из студенческого общежития девушку, которая почти сутки была у подруги.