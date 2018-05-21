В Тернополе призывник пытался сбежать и упал с пятого этажа военкомата

В воскресенье, 20 мая, из пятого этажа тернопольского военкомата выпал призывник.

Об этом сообщает местный военный комиссариат.

«20 мая около 18 часов в областном сборном пункте Тернопольского ОВК призывник Бережанского ОГВК, пытаясь самовольно покинуть расположение призывного пункта, предпринял попытку спуститься с пятого на первый этаж здания по карнизу, сорвался и упал на крышу соседнего здания. В результате призывник получил травмы различной степени тяжести «, — говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшему на месте была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время призывник находится в больнице, угроз его жизни нет.

Кроме того, военным комиссаром Тернопольского ОВК назначено служебное расследование.

Напомним, апелляционный суд оправдал военного комиссара Львовщины за публикацию списка «уклонистов».