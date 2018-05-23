На Николаевщине горел частный жилой дом

В понедельник, 21 мая в селе Заря Веселиновского района горел частный жилой дом.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре по улице Садовой на линию «101» поступила в 16:11. На место прибыла 11 Государственно-спасательная часть.

Выяснилось, что пожар возник в одной из комнат дома. Благодаря принятым мерам спасателей удалось не допустить распространения пламени на соседние помещения. В 16:35 пожар локализовали, а в 16:50 - ликвидировали на площади 30 метров квадратных, ее причина устанавливается.

К тушению привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, что в Южноукраинске в понедельник, 21 мая, спасатели вытащили мужчину из задымленной квартиры.