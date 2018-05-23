В одном из карьеров Николаевщины нашли тело пропавшей ранее 19-летней девушки

В селе Новоантоновка Новобугского района Николаевской области в затопленном карьере нашли тело девушки.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Во вторник, 22 мая, в 18:30 в службу сообщили, что в районе затопленного гранитного карьера пропала без вести 19-летняя девушка. Прибывшие спасатели 20 Государственной пожарно-спасательной части выяснили, что девушка отлучилась от компании посидеть на камнях у самой воды (глубина карьера в этом месте достигает примерно 5 метров, а в целом достигает 15 метров).

Спустя некоторое время ее отсутствия, друзья забили тревогу и позвонили в службу. На спасательной лодке «Колибри» работники службы проводили поисковые работы в акватории карьера, но безрезультатно.

В 9:55 среды, 23 мая, на расстоянии 3-х метров от берега спасатели обнаружили бездыханное тело пропавшей, которое находилось на каменном склоне на глубине 5-6 метров. Тело погибшей передали следственно-оперативной группе Новобугского отдела Главного управления Национальной полиции в Николаевской области. Также на месте находилась бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, что во вторник, 22 мая, в районе села Бугское Арбузинского района Николаевской области в карьере утонул подросток.