На Львовщине в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли шесть человек, еще трое пострадали

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика во Львовской области погибли шестеро человек, еще трое доставлены в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По его данным, дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 23 мая, около 7:20 на автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Вербляны в Бугском районе.

Предварительно установлено, что произошло попутное столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля.

«В результате ДТП шесть человек погибли на месте происшествия, еще трое доставлены в больницу, сейчас медики ставят диагнозы», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа - полицейские устанавливают личности всех участников ДТП, а также обстоятельства автостолкновения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Издание Zaxid.net пишет, что в микроавтобусе возвращались из Чехии девять заробитчан. Микроавтобус въехал в грузовик и слетел в кювет. Шестеро пассажиров, сидящих на задних сиденьях, погибли, вероятно, их придавило сумками, которые были в автомобиле. Еще три человека госпитализированы в больницу. Спасателям пришлось вырезать одного пострадавшего из поврежденного авто с помощью спецоборудования.

Напомним, на трассе на Николаевщине столкнулись грузовик и пассажирский автобус.