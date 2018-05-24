«Гремели взрывы и выстрелы»: в Днепре полиция провела реалистичные учения в детсаду, родители готовят иск в суд

В Днепре разгорается скандал вокруг учений правоохранителей, проведенных в детском саду № 112.

Об этом сообщает «Сегодня».

«60 детей от 3 до 6 лет оказались в осаде полиции. Правоохранители на детях отрабатывали террористическую угрозу и хотели сделать тренировки максимально реальными. А вот реальными оказались истерики и ужас родителей, которые не понимали, что происходит. Теперь готовят иск в суд», — говорится в сообщении.

По словам одной из мам, Оксаны Бережной, полиция окружила детсад под вечер — бегали военные, гремели взрывы и выстрелы. Перепуганных малышей, которые играли на улице, воспитатели завели в группы, но полицейские потребовали всех эвакуировать.

- Человек в военной форме зашел к нам в группу и сказал:– очень быстро собираемся и выводим детей. Кто успел переобуться – переобулся, кто успел одеть кофточки – одел. Вот минута-две у нас было, и мы быстренько двинулись к выходу, – рассказала воспитательница Людмила Бижко.

Родители прождали за окружением почти два часа и смогли забрать детей только после того, как их вывезли автобусом до ближайшего перекрестка.

- Как сказал мой ребенок – мама, не переживай, я держался мужественно. Как-то от четырехлетнего ребенка очень страшно слышать такие слова, – говорит Бережная.

Об учениях полицейские сообщили только заведующей Владе Литошко. Злоумышленники якобы ограбили машину инкассаторов, забрав 9 млн грн, и забаррикадировались в заброшенной школе. Чтобы обезопасить детей, их эвакуировали.

По словам правоохранителей, более 100 полицейских попали в ситуацию, максимально приближенную к реальной, поскольку место учений выбирали в Киеве.

- Я видел тех детей. Из них плакали двое. Для всех остальных это было определенное событие, происшествие. И они были довольны этим, – заявил замначальника управления Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис.

Однако психолог детсада Елена Серебрянская допускает, что последствия таких учений непредсказуемы — реакция детей в будущем может быть «очень неадекватной».

Заведующая уже пожаловалась в горуправление образования, чтобы такие ситуации больше не повторялись. А родители детей, которые стали участниками учений, ищут адвокатов и собираются идти в суд.

Напомним, в Киеве на стадионе «Олимпийский» полицейские в преддверии финала Лиги чемпионов потренировались усмирять футбольных хулиганов.