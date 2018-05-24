В Николаеве столкнулись «маршрутка» и «скорая» – есть пострадавшие

В четверг, 24 мая, в Николаеве на пересечении улиц Адмиральская и Пушкинская произошло ДТП с участием маршрутного такси «Mercedes» и кареты скорой помощи.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

По словам очевидцев, «скорая» двигалась по улице Адмиральской со стороны улицы Фалеевской в направлении Наваринской. На пересечении автомобиль столкнулся с маршрутным такси «Новая Одесса – Николаев», который двигался по улице Пушкинской в направлении центра города. По словам сотрудников полиции, «скорая» двигалась со включенными свето-звуковыми сигналами и проезжала перекресток на красный, а маршрутка двигалась на разрешающий свет светофора.

В результате ДТП пострадали водитель «маршрутки» и медработник, автомобили получили значительные механические повреждения. Из-за столкновения задружднено движение по улице Пушкинская, в результате чего образовалась пробка со стороны Ингулького моста в сторону улицы Никольская.

Напомним, в Николаеве автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину и девочку-подростка.