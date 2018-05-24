На Николаевщине поезд сбил насмерть женщину – помощник машиниста отправился за помощью, но умер на станции

В Веселиновском районе Николаевской области 24 мая 39-летняя местная жительница попала под поезд и погибла на месте происшествия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Трагедия случилась около 17:00 на железнодорожном переезде между селами Токаревка и Михайловка. По показаниям свидетелей, женщина пропустила один поезд и не заметила второй – товарный, который двигался во встречном направлении. От полученных травм женщина скончалась. 51-летний помощник машиниста бросился за помощью, однако умер, добравшись до ближайшей станции. От чего умер мужчина, не уточняется.

Полиция начала уголовные производства, по факту смерти женщины – по части 3 статьи 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта») и по факту смерти мужчины, как того требует процедура в подобных случаях – по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается, в ходе него будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине пенсионер на автомобиле врезался в поезд.