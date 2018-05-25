Ночью в центре Николаева мотоциклист пытался скрыться от полиции и врезался в столб

Фото: Новости Н В ночь на 25 мая в центре Николаева нетрезвый мотоциклист врезался в столб, пытаясь скрыться от сотрудников патрульной полиции.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

На территории Заводского района сотрудники патрульной полиции заметили, как водитель мотоцикла «Honda» нарушает ПДД (проезд на запрещающий свет). После чего полицейские включили проблесковые маячки и дали водителю мотоцикла команду остановиться - водитель транспортного средства приостановил движение, но увидев, что сотрудники патрульной полиции выходят из автомоблиля, мотоциклист начал сбегать от сотрудников патрульной полиции, вероятно, чтобы спровоцировать патрульных. Далее правоохранители начали вести визуальное наблюдение за водителем на расстоянии, чтобы вызвать дополнительно экипажи с целью остановить нарушителя ПДД.

После того, как сотрудники полиции выехали на проспект, мотоцикл, ехавший так же по данному проспекту, попытался скрыться и оторвался от экипажа полиции.

Также в УПП отметили, что в момент столкновения мотоцикла со столбом, сотрудники патрульной полиции не гнались за нарушителем ПДД, поскольку проводилось визуальное наблюдение за водителем. мотоциклист в результате ДТП получил множественные переломы и был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи. Пассажир отделался ссадинами.

При этом пассажир мотоцикла в то время, как патрульные подъехали к месту происшествия, отвечая на вопрос сотрудников полиции, почему водитель транспортного средства так и не остановился, рассказал, что они с водителем выпили пива, в результате он начал скрываться от патрульных.

Напомним, что ранее жители Николаева пожаловались на то, что в ночь с 22 на 23 мая по городу шумно разъезжали байкеры, однако в полиции сообщили, что согласно законодательству привлечь за это к ответственности их нельзя.