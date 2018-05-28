Во Львовской области десятилетний мальчик попал в свою сестру из винтовки

В пятницу, 25 мая, в городе Великие Мосты Сокальского района Львовской области десятилетний мальчик, стреляя по птицам из пневматической винтовки, случайно ранил в живот восьмилетнюю двоюродную сестру.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции во Львовской области.

Как сообщает полиция Львовской области, девочка поступила в больницу с пулевым ранением брюшной полости. Врачи прооперировали ребенка и ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Предварительно полицейские установили, что дети без спроса взяли пневматическую винтовку, которая принадлежа отцу мальчика.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Украины («Злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком,в отношении которого установлена опека или попечительство»), санкция которой предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы. Ведется досудебное расследование.

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