В центре Николаева случилось ДТП из-за опасного маневра «девятки» - пострадали два человека

Вечером во вторник, 29 мая, в центре Николаева столкнулись автомобили «ВАЗ-2109», «Geely Emgrand 7» и маршрутка «Рута».

Об этом сообщают «Новости-N».

По словам очевидцев, «девятка», ехавшая по проспекту со стороны улицы 3-я Слободская в направлении Инженерной, в районе остановки «Садовая» неожиданно перестроилась из крайнего правого ряда в средний. Водитель «Geely», ехавшего в среднем ряду на приличной скорости, не успел затормозить, и врезался сзади в «ВАЗ». От удара «девятку» развернуло на 180 градусов, и при этом она зацепила стоявшую в правом ряду «маршрутку».

С места ДТП «скорая» увезла двоих травмированных пассажиров «девятки». Об их состоянии ничего не известно. Водитель «Geely» находится на месте происшествия с кровоподтеками на лице. Водитель «девятки» не пострадал.

Столкнувшиеся автомобили практически полностью перекрыли проспект – для проезда остался узкий «коридор» по ширине меньше одной полосы. Полиция вынуждена была перекрыть движение по проспекту на отрезке от улицы 3-й Слободской до Садовой.

Напомним, что ранее в Николаеве автомобиль патрульной полиции врезался в столб, пытаясь остановить нарушителя ПДД.