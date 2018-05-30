В Хмельницкой области на трассе произошло ДТП с участием местного чиновника, есть погибшие и потрадавшие

В Хмельницкой области при столкновении легкового автомобиля и «КамАЗа» погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает региональное управление полиции.

Трагедия произошла на въезде в Хмельницкий. Автомобиль «Nissan Leaf» столкнулся в прицепом автомобиля «КамАЗ», который остановился на обочине.

По предварительной информации, 38-летний местный житель, управлявший автомобилем «Nissan Leaf», не учел дорожной обстановки, съехал на обочину и столкнулся с прицепом автомобиля «КамАЗ» под управлением 39-летнего жителя. Красилов, который остановился на обочине дороги для ремонта.

«В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Nissan», жители г.. Хмельницкого 1985 и 1986 г.р., погибли на месте происшествия. Водитель «Nissan» и четверо пассажиров, среди которых 30-летняя женщина и трое детей 2007-2009 годов рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Хмельницкую областную больницу. Один ребенок находится в очень тяжелом состоянии», - проинформировали в полиции.

«На данный момент установлено, что он (водитель - ПН) является должностным лицом мэрии. Хмельницкого, которой также принадлежит легковой автомобиль, причастный к ДТП», - уточнили в пресс-службе ГУНП.

По данным сайта «Е», ДТП произошло с участием начальника Департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Романа Николаева. По одним данным он задержан, по другим - находится в больнице с травмами головы и ребер. Погибшая женщина - заведующая дошкольным учебным заведением №53 Наталья Докторук.

Напомним, на Одесчине «Nissan» столкнулся с поездом - погибла пассажирка авто, двоих детей госпитализировали.