«Участница группы «Синий кит»: В Киеве на Крещатике 16-летняя девушка вскрыла себе вены

В среду, 30 мая, в Киеве на улице Крещатик несовершеннолетняя участница группы «Синий Кит» вскрыла себе вены.

Инцидент произошел около 23:20, сообщает издание «Информатор».

Как рассказали друзья потерпевшей, их подруга состоит в группе «Синий Кит» в социальной сети. Задача такой группы демотивировать подростков и подталкивать их к самоубийству.

Вечером компания подростков гуляла и распивала спиртные напитки. Девушка из-за неразделенной любви разбила стеклянную бутылку и осколками битого стекла порезала себе руку в районе предплечья.

Друзья пострадавшей вызвали скорую помощь. 16-летнюю девушку госпитализировали в больницу.

Напомним, в селе Шевченково в Одесской области повесился пятиклассник. Позже в полиции заявили, что пятиклассник увлекался игрой «Синий кит».