«Пассажиры теряли сознание»: В Португалии самолет совершил вынужденную посадку из-за вонючего пассажира

Самолет Вoeing 737 авиакомпании Transavia Airlines совершил экстренную посадку в португальском аэропорту Фару из-за «невыносимого зловония» от одного из пассажиров.

Об этом сообщает The Mirror.

Самолет выполнял рейс из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, но из-за ужасного запаха, от которого пассажиры начали падать в обморок, воздушное судно пришлось экстренно сажать в Португалии.

Экипаж самолета пытался изолировать неприятно пахнущего мужчину в туалете, однако это не помогло. У многих пассажиров началась рвота. После приземления в Фаро дурнопахнущего мужчину вывели из самолета, а пострадавшим от его запаха оказали медицинскую помощь.

Transavia Airlines подтвердила факт экстренной посадки Боинга-737.

«Самолет совершил аварийную посадку из-за причин медицинского характера, однако один из пассажиров на самом деле чуточку попахивал», — заявил представитель компании.

Как отмечается, это уже второй случай, произошедший с компанией с начала года. 18 февраля рейс из Дубая в Амстердам был экстренно прерван в Вене из-за пускавшего газы пассажира. Соседи мужчины просили его сдерживать порывы, но тот отказался это делать. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку, пилот принял решение о посадке.

Напомним, в Китае самолет совершил экстренную посадку из-за нападения пассажира с шариковой ручкой на экипаж.