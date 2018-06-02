В Харькове задержали действующего и бывшего чиновников Госпогранслужбы за вымогательство $17 тысяч от пограничника

Прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно со Службой безопасности Украины задержали за вымогательство и получение взятки в размере 17 тысяч долларов начальника отдела кадров одного из пограничных отрядов Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины и экс-чиновника Госпогранслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины в Facebook.

«Установлено, что указанные лица, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, требовали и получили от военнослужащего одного из пограничных отрядов указанные денежные средства за совершение в его интересах действий при назначении на одну из руководящих должностей Госпогранслужбы Украины», - говорится в сообщении.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски.

Задержанным готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, в суд будет направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Житомирщине СБУ задержала сотрудников Госэкоинспекции за систематические взятки.