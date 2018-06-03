Смертельные гонки: В Запорожье в результате ДТП погибли ребенок и мать

фото:Александр Буханец,Facebook В Запорожье, 2 июня во время «гонок» по Набережной «BMW» сбил насмерть пятилетнюю девочку и ее мать.

Об этом сообщает «Интерфакс. Украина».

По предварительной информации, авто «BMW» участвовало в гонках по Набережной вместе с другими машинами, однако водитель не справился с управлением и заехал на тротуар, где сбил людей, а после врезался в ель. Свидетели сообщают, что авто ехало на большой скорости

На место прибыли сотрудники патрульной полиции, которые пытались оказать первую помощь потерпевшим, поскольку мама и ее дочь еще подавали признаки жизни. Девочка умерла в машине скорой помощи, а женщина – в реанимации.

Имеется информация, что мужчина после аварии пытался скрыться с места происшествия, однако его задержали.На данный момент ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Николаеве автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину и девочку-подростка.