Мэр Дрогобыча ударил в лицо активиста, назвавшего его «лгуном и подлецом»

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Мэр Дрогобыча Тарас Кучма в ходе перепалки с одним из представителей местной общины ударил его в лицо.

Соответствующее видео размещено на видеохостинге YouTube

Спор касался вывоза мусора из города. В ответ на обвинения в свой адрес Кучма заявил, что его оппонент «лгун и подлец». Тот отреагировал в духе «сам такой». В ответ мэр ударил мужчину кулаком в лицо и заявил, что будет «наказывать» каждого, кто посмеет его оскорблять.

Вопрос с вывозом мусора является проблемным для Дрогобыча. Накануне местные жители заблокировали вывоз мусора на свалку у поселка Броница в пригороде Дрогобыча.

Напомним, на Львовщине мэра одного из городов уличили в антисемитских заявлениях.

Роман Свиридов

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