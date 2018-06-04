В Днепре автомобиль на скорости врезался в остановку – погибла женщина

В Днепре около 13:00 в понедельник произошло ДТП на Набережной Победы, в результате которого автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта и убил женщину, которая стояла там.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Предварительно известно, что автомобиль Skoda ехал из центра в сторону жилмассива Победа, выехал за пределы проезжей части на остановку и перевернулся.

В результате погибла женщина, которая находилась на остановке. Еще одна 25-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.

26-летний водитель также оказался в больнице.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, в Запорожье в результате ДТП погибли ребенок и мать.