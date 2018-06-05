В Николаеве две пятилетние девочки ушли из детсада «погулять» - патрульные их нашли и передали родителям

Во вторник, 5 мая, в Николаеве две пятилетние девочки ушли из детского сада, после чего их оперативно нашли сотрудники патрульной полиции.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как сообщили в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области», две девочки ушли из детского сада №141 в микрорайоне Соляные.

«Пропала девочка Кристина! Город Николаев! Ориентировочно остановка Гвардейская (Соляные). В 12:00 вышла из сада (сад №141) вместе с девочкой такого же возраста. Была одета – полосатая юбка, белая футболка с бабочками. У нее светлые волосы, возраст 5 лет», – написал пользователь.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, две девочки пошли гулять по улицам микрорайона Терновка, где их нашли сотрудники патрульной полиции, после чего передали родителям.

Напомним, что на Николаевщине полицейские разыскали пропавшую из студенческого общежития девушку, которая почти сутки была у подруги.