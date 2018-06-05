В Николаеве спасатели сняли с пешеходного моста 19-летнего парня

В Николаеве вечером в понедельник, 4 июня, спасатели сняли с понтонного моста 19-летнего парня.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 19:45 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории реки Ингул на понтонной опоре Ингульского пешеходного моста находится человек и нуждается в помощи.

К месту происшествия направлены водолазное отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС. Как выяснилось, молодой человек прыгнул с моста, а затем самостоятельно выбрался на опору. На моторной лодке спасатели добрались до него, транспортировали на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Напомним, что в Николаеве патрульный до приезда спасателей вытащил из воды девушку, которая спрыгнула с Варваровского моста.