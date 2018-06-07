В Николаеве водитель фуры задел дерево – оно рухнуло на автомобиль и заблокировало его

В Николаеве в четверг, 7 июня, в районе пересечения улиц Потемкинская и Инженерная водитель грузовика задел дерево, и оно упало на его автомобиль.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водитель грузовика двигался по улице Потемкинской и зацепил частью прицепа дерево, от чего оно упало. При этом, во время падения дерево оборвало провода и застряло между кабиной и прицепом грузового автомобиля.

В результате происшествия никто не пострадал, но водитель теперь не может продолжить движение.

Напомним, в центре Николаева упавшая ветка повалила пять опор контактной сети.