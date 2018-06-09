На Николаевщине спасатели уничтожили два артснаряда, которые местная жительница нашла на открытой территории

В четверг, 7 июня, на Николаевщине спасатели уничтожили два артснаряда, которые находились на открытой территории.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС уничтожила два артиллерийских снаряда калибром 76 и 152 мм. Опасные предметы обнаружила местная жительница на открытой территории на улице Леси Украинки в селе Новоегоровка Баштанского района.

Специалисты ГСЧС уничтожили боеприпасы путем контролируемого подрыва.

Напомним, что спасатели Николаевщины уничтожили три взрывоопасных предмета – их нашли возле реки и прямо на улице.