На Николаевщине задержали водителя, который сбил женщину и сбежал

В Николаевской области, в селе Шевченково Витовского района задержали 54-летнего водителя, который сбил женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось 7 июня в 12:15 возле железнодорожного переезда. Водитель автомобиля «Славута», по предварительным данным, не справился с управлением и сбил 65-летнюю женщину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу с травмами. Меньше чем через час правоохранители разыскали транспортное средство и водителя.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»). Продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве иномарка на проспекте сбила мужчину.