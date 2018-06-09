В центре Николаева на перекрестке столкнулись два кроссовера

В Николаеве на перекрестке улиц Московская и Большая Морская 9 июня столкнулись автомобили «Chevrolet» и «Honda CR-V».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водитель «Honda» ехал по Московской и не предоставил преимущество «Chevrolet», который двигался по Большой Морской. В результате ДТП оба автомобиля получили серьезные повреждения, водителю «Honda» вызвали скорую помощь, но от госпитализации он отказался.

В районе ДТП осложнено движение транспорта, троллейбусам приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать аварию.

Напомним, что ранее на Николаевщине цистерна врезалась в «Волгу».