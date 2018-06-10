В Сумах при взрыве гранаты пострадали семь человек - подозреваемого задержали

В воскресенье, 10 июня, в Сумах около шести часов утра в ночном клубе «Луна» неизвестный взорвал гранату. В результате этого пострадало семь человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиии в Сумской области.

Семерых пострадавших доставили в больницу, в их числе одна девушка. У всех осколочные ранения.

Правоохранители задержали мужчину 1990 года рождения, который во время задержания оказал сопротивление полиции и угрожал ножом.

Так, данное происшествие квалифицировали по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: «Покушение на убийство», «Сопротивление сотрудникам полиции», «Хранение и применение огнестрельного оружия» и «Хулиганство с применением заранее приготовленного предмета для нанесения телесных повреждений».

По неофициальной информации, мужчину не пустили в ночной клуб, поэтому он вернулся в балаклаве и с гранатой в руках.

Ранее сообщалось, что Киеве в автомобиле взорвалась граната – один человек погиб, еще один ранен.