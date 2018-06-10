В Вознесенске грузовик на пешеходном переходе насмерть сбил женщину

В воскресенье, 10 июня в Вознесенске водитель грузовика совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате женщина погибла.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Информация о происшествии на улице Киевской поступила в 9:15. По поданным полиции водитель, управляя грузовым автомобилем «DAF», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на женщину.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия. Сейчас на месте совершения дорожно-транспортного происшествия работают правоохранители.

Устанавливается личность погибшей и обстоятельства происшествия, решается вопрос о предоставлении правовой квалификации указанной дорожной аварии.

Напомним, что в Николаевской области, в районе села Семеновка Арбузинского района утром 9 июня столкнулись грузовик-цистерна «Mercedes» и автомобиль «Волга».