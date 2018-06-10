В Харьковской области в ДТП с участием полиции погиб водитель «BMW»

В субботу, 9 июня, в городе Изюм Харьковской области произошло ДТП с участием автомобиля «BMW» и служебной машины патрульной полиции. В результате аварии погиб 25-летний водитель «BMW»

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщается в нацполиции, «BMW» выехал на встречную полосу движения и столкнулся со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции. Так, водитель «BMW» от полученных травм скончался, а 24 и 25-летних пассажиров, которые также находились в машине, доставили в тяжелом состоянии в больницу.

На данный момент решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в Николаеве автомобиль патрульной полиции врезался в столб, пытаясь остановить нарушителя ПДД.