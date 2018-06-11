В столице Грузии полиции разогнала митинг сторонников Саакашвили

Полиция разогнала акцию протеста, проходящую на площади перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Полиция также разобрала установленные там палатки и забрала с собой плакат с девизом акции «Не убивай меня».

Об этом сообщает «Грузия онлайн».

На месте проведения акции произошло противостояние между членами «Национального движения», их сторонниками и правоохранителями. Инцидент случился после того, как член «Национального движения» Ника Мелия вместе со сторонниками перешел дорогу с территории парламента и попытался связаться с главой патрульной полиции Теймуразом Купатадзе.

В ходе противостояния на проспекте Руставели были задержаны несколько человек, среди них – лидер «Национального движения» и депутат парламента Ника Мелия, депутат Тбилгорсобрания Ираклий Надирадзе, член ЕНД Леван Хабеишвили, член «Новой Грузии» Георгий Хабурзания и другие.

Также правоохранители вывели Звиада Куправа силой из столовой Тбилисского городского суда.

Во то время, когда был объявлен перерыв на заседании суда, Куправа находился в столовой вместе с сопровождающими лицами. Правоохранители потребовали, чтобы Куправа немедленно явился в зал заседаний.

Куправа сказал полицейским, что закончит обедать и вскоре придет в зал заседаний, однако ему не дали возможность отобедать до конца и силой сопроводили в зал. В результате оказанного сопротивления и потасовки в столовой был сломан инвентарь.

Напомним, ранее в столице Грузии тысячи людей вышли на митинг, требуя отставки правительства.