На Закарпатье град размером с теннисный мяч побил автомобили, а Черновцы «затопило» после сильного ливня

Во вторник, 12 июня, западные области Украины пострадали от непогоды — град с грозами и сильным ветром натворил бед в Закарпатской области, подтопило и Черновцы.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Закарпатской области.

«В Иршавском районе град и сильный ветер повредили крыши 182 жилых домов: 150 кровель в селе Брод, 10 кровель – в с.Дешковица, 12 – в с.Ильница и 10 – в селе Осий. Кроме того, ветром свалены деревья на автодороги и придворовые территории в Хустском (2), Тячевском (4) районах и г. Мукачево (1)», - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Подразделения Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области и представители органов местной власти принимают меры по ликвидации последствий непогоды.

В то же время, Черновцы затопило. Пользователи Сети массово размещают посты с фото- и видеодоказательствами последствий ливня с градом.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук созвал совещание по ликвидации последствий стихии.

Городской железнодорожный вокзал тоже оказался в воде — затопило не только пути и дорогу перед станцией, но и само здание.

Напомним, ранее в Словении град размером с теннисный мяч разбил автомобили на парковке.