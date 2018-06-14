«Мы находимся в заднице», - Николаевский депутат Филевский раскритиковал отчет о бюджете

Депутат Николаевского городского совета Ростислав Филевский заявил, что отчет о бюджете, который опубликовали на сайте городского совета является непрозрачным, поскольку там прослеживается лишь статистика, а не конкретный анализ его выполнения.
Об этом он сообщил на первом пленарном заседании 39 сессии Николаевского городского совета в четверг, 14 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Вице-мэр по бюджетным вопросам Сергей Диндаренко вышел к трибуне, чтобы предоставить отчет о выполнении бюджета за 2017 год. Так, он рассказал, что расходы выросли, при этом в городской бюджет за прошлый год пришло более 4 миллиардов гривен, а не использовалось из общего и специального фонда 258 миллионов гривен.
В свою очередь, Филевский возмутился тем, что в данном файле нет «ни единого слова об анализе выполнения бюджета».
– Этот файл висит на сайте городского совета уже два месяца. Это вопрос не к Сергея Ивановича, поскольку он начал работу в январе. Это вопрос к подчиненным Сергея Ивановича. В этом файле нет ни единого слова о том, был ли проведен анализ выполнения бюджета, тут есть статистка, не более. Как мои коллеги, так и общественность хотят знать, почему мы который год подряд находимся в заднице? А находимся в заднице потому, что у нас непрозрачный бюджет. Потому что общественность и мы с вами не имеем возможности открыть сайт городского совета и посмотреть кто чем занимается, какие деньги были потрачены на данный момент и как будут планировать их дальше. Со статистикой я могу согласиться, но с состоянием тех вещей, которые есть в городе – несогласен, - заявил он.
Также он задался вопросом, когда николаевцы смогут увидеть прозрачный бюджет с расходами и «состоянием хотя бы на вчерашний день».
- Если мы будем обращаться к изменениям в бюджет раз в полгода, мы будем также продолжать находиться в заднице еще бесконечное количество лет, – прокомментировал ситуацию Филевский.
В ответ на это Диндаренко сообщил, что будет дорабатывать этот вопрос с департаментом финансов и добавил, что на сайте Николаевского горсовета регулярно публикуется информация о выполнении бюджета.
Ране сообщалось, что депутаты положительно проголосовали за внесение изменений в бюджет города Николаева на 2018 год на внеочередной сессии, 7 июня.