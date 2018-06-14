«Мы находимся в заднице», - Николаевский депутат Филевский раскритиковал отчет о бюджете

Депутат Николаевского городского совета Ростислав Филевский заявил, что отчет о бюджете, который опубликовали на сайте городского совета является непрозрачным, поскольку там прослеживается лишь статистика, а не конкретный анализ его выполнения.

Об этом он сообщил на первом пленарном заседании 39 сессии Николаевского городского совета в четверг, 14 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Вице-мэр по бюджетным вопросам Сергей Диндаренко вышел к трибуне, чтобы предоставить отчет о выполнении бюджета за 2017 год. Так, он рассказал, что расходы выросли, при этом в городской бюджет за прошлый год пришло более 4 миллиардов гривен, а не использовалось из общего и специального фонда 258 миллионов гривен.

В свою очередь, Филевский возмутился тем, что в данном файле нет «ни единого слова об анализе выполнения бюджета».