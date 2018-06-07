В Николаеве депутаты собрались на бюджетную сессию городского совета ОНЛАЙН

В Николаеве 7 июня проходит внеочередная сессия городского совета, которая посвящена бюджетным вопросам.

В порядке дня сессии утверждение отчета об исполнении бюджета Николаева за 2017 год, внесение изменений в бюджет Николаева на 2018 год, а также внесение изменений в целевые программы.

Напомним, что ранее мэр Николаева рассказал, какие бюджетные деньги будут делить на сегодняшней сессии.

Онлайн-трансляция сессии

11:33 В начале сессии наградили гребцов-юниоров, которые завоевали медали на чемпионате Европы во Франции, и их тренера. После награждения стали поздравлять депутатов Сергея Мотуза и Ростислава Филевского с прошедшими днями рождения. Филевский в ответ сказал, что лучшим подарком для него будет придерживаться закона и попросил приступить к работе сессии.

11:30 Сессия должна была начаться в 10:00, началась в начале двенадцатого, в 11:30 все еще продолжают подходить депутаты. Повторная регистрация показала, что в зале 45 депутатов.

11:25 В зале зарегистрировались 37 депутатов, сессия открыта.

11:19 С рассмотрения сессии убрали вопросы Департамента ЖКХ и администраций районов. Как говорит Сенкевич, это утвердил исполком и созванная бюджетная комиссия горсовета, проект вывесили на сайте горсовета.

Отметим, что все успели сделать за пару часов, проект с изменениями, естественно, не провисел на сайте горсовета положенных 20 дней.



11:17 Мэр Александр Сенкевич призывает депутатов и чиновников занимать места в зале заседания. Их приходится подгонять по несколько раз. Сессия пока не полномочна, зарегистрировались только 22 депутата.