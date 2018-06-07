Мэр Николаева рассказал, какие бюджетные деньги будут делить на сегодняшней сессии

На сессии Николаевского городского совета 7 июня будут распределять дополнительный финансовый ресурс, который образовался в результате невыполнения бюджета 2017 года.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич во время внеочередного заседания исполкома 7 июня, сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Мэр отметил, что изменения в бюджет формировали следующим образом: первое – объекты, которые были начаты в 2017 году и не завершены, и средства с них сняли, второе – объекты, которые крайне важны для города, третье – объекты, на которые нужно выделить средства, чтобы до конца года завершить работу.

- Депутаты провели работу с главными распорядителями средств, те, в свою очередь, передали информацию в департамент финансов, ее обобщили и сформировали таблицу, которую разослали фракциям горсовета для согласования. Хочу напомнить, что в ходе сегодняшней сессии мы будем корректировать дополнительный финансовый ресурс, а объекты 2018 года мы пока не трогаем. Планируется отредактировать этот вопрос в ближайшее время. Обработаем с депутатами и выйдем на перераспределение средств бюджета текущего года, кроме этого, планируем получить дополнительный финансовый ресурс в качестве перевыполнения бюджета по результатам полугодия, - добавил руководитель города.

Первым члены исполкома рассмотрели проект решения о внесении изменений в городскую программу «Физическая культура и спорт» на 2016-2018 годы. Изменения связаны с увеличением финансовой поддержки физкультурно-оздоровительного комплекса «Виктория» с суммы 637 тысяч гривен до 1 миллиона гривен для приобретения тележек для спортивного танца и фехтовального оборудования. Решение было поддержано членами исполкома.

Напомним, что бюджетная сессия Николаевского горсовета назначена на 7 июня.