В Еланце бывшему бухгалтеру социального центра дали год тюрьмы за присвоение 20 тысяч гривен

Суд приговорил бывшего бухгалтера Еланецкого районного центра социальных служб к 1 года и 1 месяцу тюрьмы с лишением права занимать должности с ведением бухгалтерского учета на этот же срок.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Злоупотребляя своим служебным положением, в период с ноября 2015 по октябрь 2016 года при начислении и выплате заработной платы, в том числе премий, материальной помощи на оздоровление, отпускных бухгалтер составлял заведомо ложные официальные документы и присвоил около 20 тысяч гривен.

Во время досудебного расследования нанесенные бюджету убытки возмещены в полном объеме. Действия бухгалтера квалифицировали как присвоение чужого имущества и составление и выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов. С учетом неопровержимых доказательств, суд приговорил бывшего бухгалтера к реальной мере наказания.

Напомним, что в Николаеве будут судить обвиняемых в миллионных махинациях с недвижимостью, которых обезвредила СБУ.