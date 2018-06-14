В Николаеве горела постройка возле игровой площадки – неравнодушный горожанин увел детей подальше от пожара

В Николаеве 13 июня возник пожар неэксплуатируемого здания во дворе на проспекте Богоявленском в Ингульском районе.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Данное сооружение находится рядом с игровой площадкой детского сада. Из-за высокой температуры шифер на крыше здания начал «стрелять», вокруг очага пожара образовалось плотное задымление. Это создавало угрозу травмирования детей, которые играли во дворе.

«В это время мимо проходил неравнодушный мужчина, который вместе с воспитателями заведения принял первоочередные меры, а именно они провели эвакуацию детей с площадки в безопасное место и сообщили в службу спасения. Как потом выяснилось, этим неравнодушным горожанином оказался председатель правления благотворительного фонда «Движение Милосердия», - сообщили в службе спасения.

Спасатели ликвидировали пожар, вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе под Николаевом из-за баловства ребенка пожар охватил огороды на двух улицах.